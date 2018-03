Eutelsat und Globecast eröffnen neue Plattform

Eutelsat und Globecast sind eine Partnerschaft eingegangen, um eine neue Medienplattform über Nord- und Südamerika zu lancieren.



Wie Broadband TV News berichtet, wird die Plattform es den Rundfunkanstalten ermöglichen, Zugang zu Globecasts Medienmanagementlösung zu erhalten. Die ist sowohl für die lineare Fernsehdistribution als auch für neue Medientechnologien entwickelt wurden, einschließlich Streaming, lokale Anzeigeneinblendung, IoT-Dienste, HEVC-Kodierung und Regionalisierungsdienste.