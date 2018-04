Eutelsat verbreitet kroatischen öffentlich-rechtlichen Sender

Der kroatische öffentlich-rechtliche Sender Hrvatska Radiotelevizija (HRT) hat mit Eutelsat eine mehrjährige Vereinbarung geschlossen, um über Hotbird seinen neuen Nachrichten-, Bildungs- und Unterhaltungskanal HRT-HTV 5 zu verbreiten.



Wie Broadband TV News berichtet, verbreitet HRT-HTV 5 ein unverschlüsseltes 24-Stunden-Programm in Kroatisch, sowie Inhalte in Englisch, Spanisch und Deutsch. Über den Hotbird-Satelliten 13 C erreicht der Sender in Zukunft mehr als 135 Millionen Haushalten in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten.