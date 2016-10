Eutelsat verzichtet auf C-Band-Kapazität

Mit einem neuen Satelliten will Eutelsat in den nächsten Jahren die Orbitalposition 5 Grad West neu besetzen. Jetzt hat der Betreiber Informationen zum Satellit freigegeben.



Eutelsat lässt seinen neuen Satelliten für die Orbitalposition 5 Grad West von Airbus Defence and Space und Orbital ATK anfertigen. Das gab Eutelsat Communications in dieser Woche bekannt. Der neue Orbiter wird dabei über 35 Transponder im Ku-Band verfügen.