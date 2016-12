Eva Mattes fühlt sich verkannt beim Bodensee-"Tatort"

Am heutigen Sonntag ermitteln Klara Blum und Kai Perlmann das letzte Mal. Die beiden müssen bei der ARD Platz machen für das neue Bodensee-"Tatort"-Team um Harald Schmidt. Schauspielerin Eva Mattes fühlte sich in ihrer Rolle dabei oft verkannt.



Schauspielerin Eva Mattes hätte sich für ihren Bodensee-"Tatort" manchmal bessere Drehbücher gewünscht. "Es waren nicht alles Perlen", sagte die 61-Jährige der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag). "Ich fühlte mich ein bisschen verkannt über die Jahre. Aber ich hadere nicht." Mattes spielte 14 Jahre lang die Konstanzer Kommissarin Klara Blum. An diesem Sonntag wird in der ARD der letzte Fall "Wofür es sich zu leben lohnt" ausgestrahlt.