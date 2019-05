Eva Padberg wird Sendergesicht von Home & Garden TV

Home & Garden TV, der neue Sender rund um Heim- und Lifestyle-Themen, geht in wenigen Wochen an den Start. Eva Padberg präsentiert den Free-TV-Kanal.



Ab 6. Juni will Discovery via Home & Garden TV, kurz HGTV, unterhaltsame und inspirierende Heim- und Lifestyle-Inhalte ins Free-TV bringen. Der Sender hat jetzt Eva Padberg als Gesicht für seine Kampagne an Land gezogen.