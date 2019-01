Evelyn Burdecki gewinnt RTL-Dschungelshow - "Oh mein Gott"

Das 13. TV-Dschungelcamp ist vorbei - und auf dem Thron sitzt eine neue Königin: Evelyn Burdecki holte sich die meisten Zuschauerstimmen. Im Finale gab die Ex-"Bachelor"-Kandidatin noch mal alles.



Der RTL-Dschungel hat eine neue Königin: Evelyn Burdecki schnappte sich nach zwei Wochen Dschungelcamp die Krone und 100.000 Euro Preisgeld. Die 30-Jährige gewann in der Nacht zu Sonntag die 13. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Platz zwei ging an Schauspieler Felix van Deventer (22, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"), Dritter wurde Schlagersänger Peter Orloff (74). Im vergangenen Jahr hatte sich Jenny Frankhauser, Influencerin und Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger, den Titel geholt.