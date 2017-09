Evil Jared ist zurück: "Evil Science" bei ProSieben Maxx

Die etwas andere Wissensshow ist wieder zurück: Evil Jared stürzt sich wieder in die wildesten Abenteuer.



Bereits in den ersten Folgen wusste "Evil Science" zu überzeugen. Nun ist Evil Jared, der Bassist der Bloodhound Gang, mit Runde 2 seiner knallharten Selbstexperimente zurück. Ab dem heutigen 7. September um 21.15 Uhr zeigt ProSieben Maxx die neuen Folgen, von denen sechs an der Zahl produziert wurden.