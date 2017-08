Ewald Lienen wird Sky-Experte

Kurz vor Ende der Transferperiode konnte der Sender Sky einen neuen hochkarätigen Experten anwerben. Das Sky-Expertenteam wird ab dem heutigen Montagabend durch den Kulttrainer Ewald Lienen verstärkt.



Neben Auftritten in den Sendungen der UEFA-Champions-League wird der 63-Jährige hauptsächlich bei "Sky90" am Montagabend zum Einsatz kommen. Unberührt davon bleibt seine Tätigkeit als Technischer Direktor des FC St. Pauli. Seit über 40 Jahren ist Ewald Lienen im Profifußball tätig.



Von 1974 bis 1992 war er als Spieler in der Bundesliga und 2. Bundesliga aktiv. Anschließend kann er in seiner langjährigen Trainerzeit auf viele Stationen im In- und Ausland zurückblicken. Unter anderem MSV Duisburg, CD Teneriffa, Hansa Rostock, 1. FC Köln, TSV 1860 München, Olympiakos Piräus und AEK Athen lauteten seine Arbeitgeber.