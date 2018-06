Ewan McGregor spielt Hauptrolle in "Shining"-Fortsetzung

Der britische Schauspieler Ewan McGregor (47) übernimmt Medienberichten zufolge die Hauptrolle in der Fortsetzung des Gruselschockers "Shining".



Das berichteten am Mittwoch (Ortszeit) die US-Brachenportale "Variety" und "Hollywood Reporter". Der Film "Doctor Sleep" basiert erneut auf einem Buch von Horror-Autor Stephen King. Regie führt den Berichten zufolge Mike Flanagan, der bereits das King-Buch "Das Spiel" für Netflix verfilmte.