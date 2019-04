Ex-DFB-Präsident Grindel hat Rückkehrrecht zum ZDF

Der bisherige DFB-Präsident Reinhard Grindel hat grundsätzlich die Möglichkeit, wieder beim ZDF zu arbeiten, für das er zuvor schon tätig war.



Der ehemalige Fernsehjournalist und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete war am Dienstag von der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes zurückgetreten. "Herr Grindel hat aufgrund seiner früheren Mitgliedschaft im Bundestag ein im Abgeordnetengesetz geregeltes gesetzliches Rückkehrrecht", teilte das ZDF am Mittwoch auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.