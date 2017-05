Ex-Dschungelcamperin steigt bei "Sturm der Liebe" ein

Neues Gesicht in der ARD-Dauerserie "Sturm der Liebe": Larissa Marolt (24), Model und Schauspielerin, steigt als Ärztin mit dem Namen Alicia Lindbergh ab Folge 2745 ein.



Der voraussichtliche erste Auftritt für die Österreicherin ist der 10. August, wie die Programmdirektion des Ersten am Montag mitteilte.