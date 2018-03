Ex-Liverpool-Profi Carragher verliert TV-Job nach Spuck-Attacke

Jamie Carragher steht nach einem ekligen Vorfall stark in der Kritik. Nun bekam der Ex-Profi von seinen TV-Arbeitgebern die rote Karte gezeigt.



Der ehemalige englische Fußball-Profi Jamie Carragher hat nach einer Spuck-Attacke seinen Job als TV-Experte beim britischen Sender Sky vorerst verloren. Der frühere Verteidiger des FC Liverpool hatte am Samstag aus einem fahrenden Auto in das Fenster eines anderen Wagens gespuckt, in dem eine Familie saß. Der 40-Jährige soll die auf der Rückbank sitzende Tochter im Gesicht getroffen haben. Die Familie filmte den Vorfall mit dem Smartphone.