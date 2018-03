Ex-Präsident Obama: Eigene Show bei Netflix?

Barack Obama hat sich schon während seiner Präsidentschaft als medienaffin erwiesen. Nun könnte er offenbar mit einer eigenen Show beim Streaming-Anbieter Netflix durchstarten.



Dass Netflix für sein Programm gern auf prominente Gesichter zurückgreift, ist kein Geheimnis. Nun hat der Streaming-Anbieter aus den USA aber offenbar einen ganz besonderen Fisch an der Angel. Denn wie die "New York Times" am Donnerstag (Ortszeit) berichtet, könnte demnäächst niemand geringeres als Barack Obama, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten und direkter Vorgänger von Donald Trump, für den Videodienst vor die Kamera treten.