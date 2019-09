Ex-Sky Moderator Sebastian Höffner neues Gesicht bei HSE24

Beim Home-Shopping-Sender HSE 24 gibt es ab sofort ein neues Gesicht. Der Ex-Sky-Moderator Sebastian Höffner wird in seinem neuen Job die verschiedensten Artikel an den Mann bringen.



Er soll format- und sortimentsübergreifend live auf HSE24 und HSE24 Extra zu sehen sein. Höffner kann bereits auf eine abwechslungsreiche TV-Karriere zurückblicken.