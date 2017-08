Ex-Springer künftig Produktchef bei RTL Interactive

Zuvor war Walther Steinhuber beim Axel-Springer-Verlag und als Berater für Medienunternehmen tätig, ab September wird er Produktchef bei RTL Interactive.



Neu im Geschäft ist der 39-Jährige Walther Steinhuber nicht. In den letzten Jahren war er so zum Beispiel als Geschäftsführer der Computerbild Digital und als Leiter der New Media Auto, Computer und Sport tätig, bevor er Medienunternehmen beriet.

Das scheint RTL Interactive so gut gefallen zu haben, dass sie ihm die Stelle des Chief Product Officers im Bereich Produktentwicklung geschaffen haben, wie das Branchenmagazin Quotenmeter berichtet.



Damit folgt Steinhuber auf Michael Heise, der seine Position als Leiter für Games und Product Innovation auf eigenen Wunsch abgibt. RTL Interactive ist unter anderem für die digitalen Angebote wie TV Now, Watchbox und die Webseiten verantwortlich.



Geschäftsführer Jan Wachtel freut sich auf den Neuzugang: "Wir gewinnen mit ihm einen ausgewiesenen Digital-Experten, der unsere versierten Teams mit seinem umfassenden Know-how bei der Weiterentwicklung unserer Digital-Angebote [...] voran bringen wird."