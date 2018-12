Ex-TV-Richter Hold ist im Landtag als Fotomotiv gefragt

Alexander Hold (Freie Wähler), einst Richter, Fernsehrichter und nun Vizepräsident des bayerischen Landtags, sieht Parallelen bei seinen Jobs.



"Ich sitze vorn, leite eine Sitzung und sorge für Ruhe und Ordnung", sagte der 56-Jährige der "Main Post" (Samstag). Seine frühere Fernsehshow sei im Landtag kaum Thema.