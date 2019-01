"Exit - Mein Weg aus dem Hass": Doku über ehemalige Extremisten

In ihrer Dokumentation trifft Karen Winther Menschen, die den Ausstieg aus einer extremistischen Szene geschafft haben. Die Regisseurin will wissen, was sie dazu bewogen hat – und nutzt die Gespräche für die eigene Vergangenheitsbewältigung.



Die norwegische Filmemacherin Karen Winther liebt als Jugendliche die Extreme. Zunächst schließt sie sich einer linksextremen Gruppe an, dann mischt sie in der Neonazi-Szene mit. Alles Dunkle und Gefährliche zieht die damals 14-Jährige an. Als sie erwachsen wird, kommt der Sinneswandel. Ihr gelingt der Ausstieg, doch die Vergangenheit lässt sie nicht los. Um ihre Erlebnisse zu verarbeiten, dreht die 1978 geborene Regisseurin "Exit - Mein Weg aus dem Hass".