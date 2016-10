Exklusiv auf Sky: Die australische Miniserie Deadline Gallipoli

Im ersten Weltkrieg schickten Australien und Neuseeland ihre Soldaten in die Türkei um die Halbinsel Gallipoli zu besetzen. Sky zeigt die Schlacht aus Sicht von vier Kriegsreportern.



Sky präsentiert die australischen Miniserie "Deadline Gallipoli". In der Serie geht es um den ersten Weltkrieg. Im Jahr 1915 wollten die Entente-Mächte die Halbinsel Gallipoli besetzen, um von dort aus die osmanische Hauptstadt Konstantinopel einzunehmen. Australien und Neuseeland schickte weitgehend unerfahrene Soldaten in die Schlacht.