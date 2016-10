Exklusiv auf Sky: Die vierte und finale Staffel von "Rectify"

Das Psychodrama "Rectify" mit Aden Young in der Hauptrolle geht in die vierte Staffel. Sky Atlantic HD zeigt die letzten acht Episoden exklusiv.



Sky zeigt bald die letzten Folgen der Erfolgsserie "Rectify". In der Serie geht es um einen 18-Jährigen, der wegen des Mordes an seiner Freundin zum Tode verurteilt wird. Nach 19 Jahren Isolationshaft in der Todeszelle kommt Daniel aber frei und muss sich in einer ihm fremden Welt zurecht finden.