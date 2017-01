Exklusivvertrag: Eurosport überträgt Giro d'Italia live

Eurosport erweitert sein Radsport-Portfolio um ein Spitzenevent. Der Sportsender überträgt den Giro d'Italia und weitere Radsport-Events exklusiv live.



Eurosport baut sein Programm in Sachen Radsport weiter aus. Jetzt hat der Sportsender sich die exklusiven Rechte an der Übertragung des Giro d'Italia gesichert. Über 200 Tage mit Live-Radsport soll es in diesem Jahr auf den Plattformen des Senders geben, wie Eurosport mitteilte.