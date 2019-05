Experte: 5G bietet neue Möglichkeiten für den Rundfunk

5G bietet nach Ansicht des Kommunikationswissenschaftlers Otfried Jarren neue Entwicklungschancen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa.



"Ich kann mir gut vorstellen, dass da neue Angebote gemacht werden, es gibt ganz andere Möglichkeiten", sagte der Experte der Universität Zürich am Mittwoch bei den Medientagen Mitteldeutschland in Leipzig bei einer Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Europa. Generell seien die Massenmedien in einem starken Wandel - weg von einem Angebotsmarkt hin zu einem Nachfragemarkt.