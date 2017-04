Experte: "Alle 'zufrieden' mit neuem Antennenfernsehen"

Mit der Umstellung auf das neue digitale Antennenfernsehen DVB-T2 lief scheinbar in den Märkten alles glatt. Trotzdem sind Zahlen der Zuschauernutzung in Deutschland nur schwer zu ermitteln.



"Erstaunlich ist, dass alle mit den Verkäufen schon weit vor dem 29. März zufrieden gewesen sind", stellt der frühere Kabel Deutschland CEO Dr. Hans-Ullrich Wenge in seiner Kolumne in der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER fest. Alle Sender, die TV-Plattform, Freenet/Media Broadcast und auch alle Hersteller seien demnach zufrieden gewesen. "Wie viel aber tatsächlich verkauft wurde, wollte keiner beziffern", stellt der Experte nüchtern fest. Aber alle seien ohne genauere Zahlenkenntnis zufrieden.