Experte: Apps auf dem Smartphone sind Auslaufmodell

Apps, mit denen sich auf dem Smartphone die meisten Funktionen steuern lassen, gehören bald der Vergangenheit an, prognostizieren Experten. Doch die nächste Steuerzentrale für das Smartphone haben sie schon festgemacht.



Was ist Neues in der Welt passiert? Wie wird das Wetter morgen? Mit dem Smartphone kann der Handynutzer diese und ähnliche Frage in Windeseile mit den Apps auf seinem Smartphone in Erfahrung bringen. Ein paar Klicks oder Handbewegungen und schon weiß er bescheid über News, das Wetter und seine eingegangenen Nachrichten. Doch Apps sollen schon ein Auslaufmodell auf mobilen Endgeräten sein. Auf das Ende der Smart-Devices-Ära sollen sich die Smartphone-Nutzer in Kürze gefasst machen, erklärte der Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky der Deutschen Presseagentur (DPA).