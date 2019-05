Experten: Gravierende Defizite beim Schutz vor Cyber-Angriffen

Im Kampf gegen Desinformation und Cyber-Angriffe droht Deutschland nach Ansicht von Experten, ins Hintertreffen zu geraten.



Entscheidungswege zum Aufbau einer Sicherheitsinfrastruktur seien innerhalb des Staates zu lang und komplex, sagte Marcel "Otto" Yon, Chef der Innovationsabteilung der Bundeswehr (Bundeswehr Cyber Innovation Hub) bei einer Debatte ĂŒber "Digitale Verteidigungslinien" bei der Media Convention (MCB) am Mittwoch in Berlin.



Die Szenarien fĂŒr kriegerische Auseinandersetzungen verlagerten sich zunehmend auf den Cyberspace. Der Staat bekomme aber immer mehr Probleme, bei der Innovationsrate - auch der Angreifer - mitzukommen. "Die Schere wird immer grĂ¶ĂŸer", sagte Yon.