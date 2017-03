Experten finden Schadprogramme in fabrikneuen Smartphones

Auf neuen Smartphones wurde von Check Point Software Technologies Malware mit unterschiedlichen Zugriffsrechten gefunden. Die Schadprogramme kommen aber nicht vom Hersteller, sondern wurden innerhalb der Lieferkette installiert.



Wie Check Point Software Technologies auf seinem Firmenblog berichtet, fand das Sicherheitsunternehmen auf Smartphones verschiedener Hersteller wie LG, Samsung, Xiaomi und Google Schadprogramme. Die Handys wurden für Unternehmenskunden getestet. Ob die betroffenen Unternehmen einen Anfangsverdacht hatten, verrät Check Point Software nicht.