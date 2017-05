Experten sagen Meinungsrobotern den Kampf an

Wie sollen sich die westlichen Demokratien gegen Desinformationskampagnen verteidigen? Vor den Wahlen in Tschechien und Deutschland ist das Thema höchst aktuell. In Prag suchten 260 Konferenzteilnehmer nach Antworten.



Fake News, Social Bots und Hackerangriffe: Vor den Parlamentswahlen im Herbst in Tschechien und Deutschland wächst die Angst, dass sich Netzwerke fremder Regierungen wie Russland in den Entscheidungsprozess einmischen könnten. "Wir stehen alle in der Pflicht, gegen Desinformationskampagnen zu kämpfen", mahnt der tschechische Regierungschef Bohuslav Sobotka.



Doch wie kommt man etwa gegen eine Armee von Meinungsrobotern an, die im Netz Halbwahrheiten und Propaganda verbreiten? In Prag diskutierten in der vergangenen Woche rund 260 Experten aus 29 Ländern auf Einladung der Denkfabrik "Europäische Werte" darüber. Einig war man sich beim "Stratcom Summit 2017" bei der Einschätzung der Gefahren, weniger aber bei der Suche nach der richtigen Reaktion.



Tschechien setzt darauf, Internet-Nutzer via Twitter vor Falschmeldungen zu warnen. Ein Beispiel: Eine Vertreterin der pro-russischen, international nicht anerkannten "Volksrepublik Donezk" sagte in einem Interview, in Tschechien würden 100 000 Flüchtlinge leben. "Die Wahrheit über die genauen Zahlen sagt man uns natürlich nicht", fügte sie hinzu. "Sicher ist, dass in großem Stil Bibliotheken geschlossen werden, um Gebetshäuser zu bauen."