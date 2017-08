Expertise zur politischen Meinungsbildung und Facebook

Die Landesanstalt für Medien NRW (LfM) hat in Kooperation mit dem Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) die Expertise "Ganz meine Meinung? Informationsintermediäre und Meinungsbildung" vorgelegt.



Die Expertise kommt zu dem Schluss, dass sogenannte Intermediäre wie Facebook für die Meinungsbildung überschätzt werden. Facebook ist für viele Nutzer eine Nachrichtenquelle, aber nicht alleinige Informationsquelle. Aus wissenschaftlicher Sicht muss daher die populäre Befürchtung relativiert werden, dass sich die Menschen in Filterblasen bewegten und sich nur eingeschränkt informieren. Die Experten untersuchten, ob und wie wirkungsvoll insbesondere Facebook die Themenwahrnehmung und die Meinungsvermittlung bei politischen Themen beeinflusst.