Explosives Staffelfinale beim "Großstadtrevier"

Die 32. Staffel des "Großstadtreviers" neigt sich dem Ende zu. Zum Showdown lässt es die traditionelle ARD-Serie richtig krachen.



Am Montag (1. April) findet im Ersten der Showdown der aktuellen Staffel des "Großstadtreviers" statt. Das Ende der 32. Auflage der Serie wird explosiv. Bereits der Titel lässt eindeutige Rückschlüsse zu: "Das Revier explodiert".