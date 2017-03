"Extra 3": Redaktion steht weiter hinter Erdogan-Satire

Staatskrise, Böhmermann, Erdogan - die sich seit einem Jahr hinziehenden Auseinandersetzung hat ihren Ursprung in einem satirischen Lied aus der Sendung "Extra 3" über den türkischen Präsidenten. Die Redaktion steht weiter hinter dem Beitrag.



Die Satiresendung "Extra 3" würde ihren Beitrag "Erdowie, Erdowo, Erdogan", der vor einem Jahr einen Eklat auslöste, heute wieder so bringen. "Wenn sich Herr Erdogan auf den Schlips getreten fühlt, dann ist das ja eigentlich ein Traum für Satiriker", sagte Redaktionsleiter Andreas Lange. "Das spornt einen ja noch an - wenn es inhaltlich begründet ist." Der "Extra 3"-Beitrag "Erdowie, Erdowo, Erdogan" war am 17. März 2016 im Ersten zu sehen und wurde auf YouTube anschließend innerhalb von zwei Wochen rund drei Millionen Mal angeklickt. Bis heute wurden gut 10,4 Millionen Zugriffe gezählt.