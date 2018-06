Extra-Ausgabe "Kripo live" im MDR

Nach welchen Kriminellen gerade gefahndet wird und welche Fälle noch ungeklärt sind, können MDR-Zuscher in "Kripo live extra" erfahren. Am Wochenende läuft eine Extra-Ausgabe des Fahndungsmagazins mit "SOKO-Leipzig"-Schauspieler Steffen Schroeder als Gast.



Mord verjährt nicht. Deshalb sucht die Polizei in besonders langwierigen selbst Jahre nach dem Delikt noch die Täter. Der MDR spannt dabei nun in einigen Fällen die Zuschauer von "Kripo live" ein. In einer Extra-Ausgabe des Fahndungsmagazins werden an diesem Sonntag ungeklärte Fälle aus der Vergangenheit wieder aufgerollt.