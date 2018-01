Extraausgabe zu 20 Jahren "Hauptsache gesund"

Seit dem 12. Januar 1998 läuft auf dem MDR das Gesundheitsmagazin "Hauptsache gesund". Zum 20-jährigen Jubiläum gibt es diesen Donnerstag eine Extraausgabe.



Ab 21 Uhr bekommt Dr. Carsten Lekutat Besuch aus Australien. Dr. Franziska Rubin, die 17 Jahre lang das Gesicht des Ratgeberformats war, wanderte 2015 mit ihrer Familie dahin aus.