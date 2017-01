"Extrem sauber": RTL2 setzt auf Putzteufel

Mit einem neuen Format will RTL2 am Dienstagabend mit Gegensätzen beeindrucken. In der Sendung "Extrem sauber – Putzteufel im Messie-Chaos" sollen zwei Sauberkeits-Fanatiker Ordnung in die Wohnung eines Messie-Paares bringen – mit Lerneffekt für beide Seiten.



Auf RTL2 können am Dienstag um 20.15 Uhr zwei Frauen mit einem extremen Putzzwang dabei beobachtet werden, wie sie die Wohnung eines Messie-Paares wieder in Schuss bringen. In dem neuen Sendformat "Extrem sauber – Putzteufel im Messie-Chaos" geht es um die krassen Gegensätze. Meldungen zu diesem Thema

Mit RTL2 in "8 Wochen zur Traumfigur"

Neu bei RTL2: "Meine Eltern, ihre Kilos und ich"

"Ich liebe einen Promi": Neues Comedy-Format bei RTL2

Für die Putzteufel mit Reinlichkeitswahn ist eine verdreckte Wohnung ein Alptraum. Zur Primetime sollen sie nun die verkeimtesten Orte Deutschlands wieder sauber kriegen. Eine Herausforderung für die zwei, die panische Angst vor Schmutz haben. Vier Tage lang versuchen sie, die beiden Messies zu mehr Ordnung zu erziehen, deren Wohnung zu entrümpeln, und erleben dabei selbst eine Entwicklung am eigenen Leib. Am Ende soll nicht nur das Chaos-Paar das eigene Leben wieder in den Griff bekommen, auch die unter dem Putzwahn leidenden Frauen sollen ihre Zwangsstörung erkennen.