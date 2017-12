EyeTV: estro und Geniatech kommen zusammen

Geniatech startet gemeinsam mit der estro multimedia solutions STROBL Ges.m.b.H. eine Kooperation bei Entwicklung, Vertrieb und Kundensupport seiner EyeTV-Produkte in Österreich.



Wie es in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung von estro und Geniatech heißt, gehen beide ab sofort bei EyeTV-Produkten gemeinsame Wege. So übernimmt die estro multimedia solutions, ein Technologie und Multimedia-Spezialist, den exklusiven Vertrieb und Support der EyeTV-Linie von Geniatech in Österreich.