FBI zahlte 900.000 US-Dollar für iPhone-Hack

Bei den Ermittlungen zur Aufklärung des Attentats in San Bernardino im Dezember 2015 bat das FBI Apple um Hilfe beim Zugang zum iPhone des Täters. Die lehnten ab, es entbrannte eine gesellschaftliche Debatte und das FBI beauftragte Hacker sich des Problems anzunehmen.



Die US-Sentarion Dianne Feinstein gab nun während einer Sitzungs des Justiz-Ausschusses des Senats die Summe bekannt, die das FBI an die Hacker überwies. 900.000 US-Dollar flossen demnach, damit die Ermittlungsbehörden Zugang zum iPhone des Attentäters bekamen.