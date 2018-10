FC Bundestag gewinnt Fußballspiel

Bei einem Fußballspiel siegt der FC Bundestag mit 8:2 gegen eine Gruppe türkischstämmiger Journalisten. Doch ums Siegen ging es dabei nicht.



Es ging um die Pressefreiheit, nicht ums Gewinnen - aber der FC Bundestag freut sich trotzdem über seinen 8:2-Sieg. Mit einem Spiel gegen türkischstämmige Journalisten hat die Fußballmannschaft des Bundestags am Dienstag in Berlin ein Zeichen für die weltweite Pressefreiheit gesetzt. Im Anschluss an das 60-minütige Spiel brachen die beiden Mannschaften zur "dritten Halbzeit" in ein Restaurant auf, wie es hieß.