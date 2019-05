FDP-Forderung: Internet-Freiheit ins Grundgesetz schreiben

Passend und pünktlich zum 70-jährigen Jubiläum der Verfassungsschrift fordert die FDP im Bundestag, die Freiheit des Internets ins Grundgesetz aufzunehmen.



Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer, Marco Buschmann, schlägt dazu eine Ergänzung des Artikels 5 vor, der die Meinungs- und Pressefreiheit garantiert. "Der Text des Grundgesetzes kennt Rundfunk, Film und Presse, aber kein Internet", sagte der Liberale dem "Spiegel". "Das muss sich ändern." Das Grundgesetz wird in diesem Monat 70 Jahre alt.