FDP-Politiker stellen Strafanzeige wegen türkischer Polizei-App

Wegen einer für politische Spitzeldienste genutzten App der türkischen Polizei haben zwei FDP-Bundestagsabgeordnete Strafanzeige beim Generalbundesanwalt gestellt.



"Report Mainz" hatte berichtet, dass in Deutschland lebende Kritiker des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan mithilfe der Smartphone-App "EGM" der Zentralbehörde der türkischen Polizei denunziert werden können. Die App-Abkürzung EGM steht für "Emniyet Genel Müdürlüğü“, die Zentralbehörde der türkischen Polizei.