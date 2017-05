FIFA 17: Sport1 und EA Sports präsentieren Live-Event

Der Spartensender Sport1 und EA Sports haben eine Medienpartnerschaft vereinbart, die dem Sender die Live-Übertragung des Saisonfinales der EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team Championship Series beschert.



Am kommenden Samstag finden ab 11.15 Uhr die EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team Championship Series in Berlin statt. Eine Medienpartnerschaft zwischen Sport1 und EA Sports hat sich für den Sender nun bezahlt gemacht.