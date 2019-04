FPÖ fordert Rauswurf von ORF-Moderator Armin Wolf

Der Streit zwischen dem ORF und der FPÖ nimmt schon immer stärkere Ausmaße an. Jetzt will die FPÖ jetzt den Moderator Armin Wolf abgesetzt wissen, weil der ORF einen ihrer Kandidaten ins Kreuzverhör genommen hat.



Wie bedenklich es momentan um die Pressefreiheit in der EU aussieht, zeigt der aktuelle Medienskandal in Österreich. ORF-Moderator Wolf hatte in seiner Sendung den EU-Spitzenkandidat Vilimsky von der FPÖ wegen dem "Rattengedicht" befragt - und Vilimsky waren die Fragen schlicht zu kritisch.