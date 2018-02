FPÖ kontra ORF: Streit um "objektive Berichterstattung"

In Österreich fliegen gerade die Fetzen zwischen ORF und FPÖ. Von Seiten der rechts-liberalen Partei ist die Rede von "ORF-Zwangsgebühren" in der jüngsten Diskussion um die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt. FPÖ-Chef Strache legte nun via Facebook sogar noch nach.



Die Auseinandersetzung zwischen der rechten FPÖ und dem Österreichischen Rundfunk (ORF) wird schärfer. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache warf in einem Eintrag auf seiner Facebookseite dem ORF-Nachrichtenmoderator Armin Wolf "Lügen" vor.



"Das Beste aus Fake News, Lügen und Propaganda, Pseudokultur und Zwangsgebühr. Regional und international. Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF", hieß es in dem später gelöschten und von Strache als "Satire" bezeichneten Eintrag.