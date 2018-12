FRK begrüßt Überprüfung der Unitymedia Übernahme

Die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone wird durch die EU-Kommission ausführlich überprüft. Warum begrüßt der Fachverband Rundfunk- und BreitbandKommunikation, kurz FRK, begrüßt dieses Vorgehen?





Die EU-Kommission hat angekündigt die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone zu prüfen, das wird ausdrücklich vom Fachverband Rundfunk- und BreitbandKommunikation (FRK) begrüßt. Das teilt der Verband in einer heute veröffentlichten Pressemeldung mit.