FRK fordert von ARD und ZDF Gleichbehandlung

Mittelständische Kabelnetzbetreiber sehen sich gegenüber Großkonzernen wie Unitymedia und Vodafone bei der Zahlung von Transportentgelten eindeutig benachteiligt.



Der Fachverband Rundfunk- und Breitbandkommunikation wendet sich mit seinem Anliegen nach Einspeisegebühren von den Öffentlich-Rechtlichen an das Kartellamt. Nach Ansicht der Verbands sei es offensichtlich, dass die großen Kabelnetzbetreiber gegenüber den kleineren mittelständischen Betreibern von ARD und ZDF bevorzugt werden.



"Es kann nicht sein, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender ihre Marktmacht ausnutzen und den Antennengemeinschaften, mittelständischen und kleinen Kabelnetzbetreibern die Zahlung von Entgelten verwehren, die sie den beiden marktbeherrschenden Kabelnetzbetreibern gewähren“, feuerte der Vorsitzende des Fachverbandes Rundfunk- und BreitbandKommunikation (FRK), Heinz-Peter Labonte, an diesem Donnerstag in einer Mitteilung des Verbands Richtung Öffentlich-Rechtliche.