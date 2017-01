Facebook: Akustische Hilfen für Blinde

Das soziale Netzwerk Facebook arbeitet derzeit mithilfe künstlicher Intelligenz daran, barrierefrei zu werden. Etwa mit akustischen Hilfen für Blinde.



Facebook ist nicht mehr das trendigste soziale Netzwerk, aber immer noch eines der größten. Nachdem Facebook in dieser Woche bereits ein Digitales Lernzentrum in Berlin eröffnete, um Menschen Zugang und Bildung in Sachen Medien zu gewähren, die andernfalls keinen Zugriff auf digitale Inhalte hätten, folgt nun der nächste Streich.