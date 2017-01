Facebook: Blockbuster-Werbung per Selfie-Maske

Facebook lässt sich mal wieder von Snapchat inspirieren. Augmented-Reality-Masken sollen künftig auch bei Facebook Selfies zieren - und zugleich die großen Hollywood-Blockbuster bewerben.



Es scheint, als tüftle Facebook mal wieder an seinen Optionen und kupfere sich ein beliebtes Spielzeug bei Snapchat ab. Wie die Website AdAge berichtet, soll Facebook Insider-Informationen zufolge an Augmented-Reality-Masken arbeiten, die künftig so manches Selfie zieren könnten. Die Masken sind von verschiedenen Foto-Apps und insbesondere Snapchat schon bestens bekannt. Deshalb geht Facebook noch einen Schritt weiter.