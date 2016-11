Facebook-Drohne bei erstem Flug schwer beschädigt

Bei ihrem ersten Flug im Sommer wurde die Facebook-Drohne schwer beschädigt. Dennoch betrachtet das soziale Netzwerk den absolvierten Test mit "Aquila", die entlegene Gebiete mit schnellem Internet versorgen soll, als Erfolg.



Facebooks Internet-Drohne ist bei ihrem ersten Flug im Sommer schwer beschädigt worden und wird von amerikanischen Unfallermittlern überprüft. Der Unfall und die Untersuchung der Behörde NTSB, die unter anderem bei Flugzeugabstürzen aktiv wird, wurden erst jetzt durch einen Bericht des Finanzdienstes Bloomberg bekannt. Der "erhebliche Schaden" habe die Flugtauglichkeit der Facebook-Drohne beeinträchtigt, erklärte ein NTSB-Sprecher dem "Wall Street Journal".