Facebook-Gewinn steigt um 79 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar

Der US-Internetriese Facebook hat dank sprudelnder Werbeerlöse einen kräftigen Gewinnsprung gemacht. Die Quartalszahlen platzen mitten in die Diskussionen um Wahlmanipulation, Propaganda und Hetze im Internet. Facebook-Chef Zuckerberg kommt um das Thema nicht herum.



Facebooks rasantes Wachstum hält an: Erlöse, Gewinn und Nutzerzahlen legten im dritten Quartal überraschend kräftig zu. Doch der Internetkonzern muss sich unangenehmen Themen stellen. "Wir meinen es ernst damit, den Missbrauch unserer Plattformen zu verhindern", sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg bei Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch. Einen Tag zuvor war der Chef seiner Rechtsabteilung vom US-Senat dazu intensiv befragt worden, inwieweit Russland sich über Facebook in den US-Wahlkampf einmischen konnte.