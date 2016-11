Facebook-Gründer Zuckerberg fordert Breitband-Ausbau

Facebook-Gründer und -Chef Mark Zuckerberg fordert die Regierungen dazu auf, den Breitband-Ausbau stärker zu fördern. Denn das Internet würde dazu beitragen, Menschen miteinander zu verbinden.



Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat die Staatengemeinschaft zu mehr Investitionen in den Ausbau des Internets aufgerufen. "Die Investitionen in die Infrastruktur sinken", sagte er am Samstag bei einem Wirtschaftsforum in Lima. In der peruanischen Hauptstadt treffen sich die 21 Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec).