Facebook-Inhalte traumatisieren Mitarbeiter

Eine Ex-Mitarbeiterin verklagt Facebook wegen eines Traumas durch Schock-Inhalte. Ihre Anwaltskanzlei will ein Sammelklage aller betroffenen Mitarbeiter einreichen.



Facebook droht in den USA eine Sammelklage wegen mangelnden Schutzes von Mitarbeitern vor den Folgen verstörender Webinhalte. Eine ehemalige Moderatorin, die bei dem Online-Netzwerk nach Angaben ihrer Anwälte etwa anstößige Bilder und Videos sichtete und entfernte, verklagte das Unternehmen wegen einer angeblich durch diesen Job erlittenen posttraumatischen Belastungsstörung.