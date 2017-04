Facebook Instant Articles: Auch "Guardian" zieht zurück

Es wird eng für Instant Articles von Facebook. Eigentlich sollten die schnellladenden Artikel im weltgrößten sozialen Netzwerk den Verlagen mehr Traffic, User und auch Geld bringen. Doch das Experiment ist gescheitert, jetzt zieht sich auch der "Guardian" zurück.



Als vor zwei Jahren Instant Articles von Facebook gestartet wurde, waren die Hoffnungen der Verlage groß. Sie träumten von höhere Reichweiten und Werbeeinnahmen, Facebook glaubte mit dem Format eine bessere Verweildauer zu erreichen. Aber wie es nun aussieht, ist die Hoffnung der Enttäuschung gewichen.