Facebook-Leak: Traurige Jugendliche gezielt angesprochen

Ein geleakter Bericht von Facebook enthüllt Schockierendes: Werbetreibende erhalten in Echtzeit Einblick in die Posts und Beiträge von traurigen Jugendlichen - zum gezielten Werbungschalten.



Dass es Facebook mit dem Datenschutz und der Überwachung nicht immer ganz genau nimmt, ist schon lange nicht mehr überraschend. Wie ein interner Bericht von Facebook-Führungskräften nun allerdings offenbart, haben Werbetreibende einen ganz besonderen Einblick. Der von der australischen Zeitung "The Australian" geleakte Bericht enthüllt, dass Werbetreibende in Echtzeit Beiträge und Posts von Jugendlichen angezeigt bekommen, die ihnen dabei helfen zu analysieren, wie deren Stimmung gerade ist. Hierbei sind vor allem traurige Jugendliche besonders interessant, denen dann gezielt Angebote angepriesen werden, die ihre Laune wieder heben sollen.